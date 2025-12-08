|
NIPPON PARKING DEVELOPMENT: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
NIPPON PARKING DEVELOPMENT ließ sich am 05.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NIPPON PARKING DEVELOPMENT die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,34 JPY gegenüber 4,36 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,21 Milliarden JPY – ein Plus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIPPON PARKING DEVELOPMENT 8,78 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
