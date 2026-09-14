NIPPON PARKING DEVELOPMENT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NIPPON PARKING DEVELOPMENT hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 5,09 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NIPPON PARKING DEVELOPMENT 3,23 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,60 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,39 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 18,35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15,05 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 40,71 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte NIPPON PARKING DEVELOPMENT einen Umsatz von 36,83 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at