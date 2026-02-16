Nippon Pigment gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nippon Pigment hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Nippon Pigment hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 341,19 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 121,93 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,42 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,38 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at