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16.11.2026 06:31:29
Nippon Pigment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nippon Pigment gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 446,72 JPY gegenüber 151,44 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,23 Milliarden JPY – ein Plus von 8,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Pigment 10,33 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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