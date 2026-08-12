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12.08.2026 06:31:29
Nippon Pigment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nippon Pigment hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 244,65 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Pigment 69,68 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,46 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,71 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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