Nippon Pigment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Pigment hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 151,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 89,76 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 10,33 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,95 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at