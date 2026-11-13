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13.11.2026 06:31:28
Nippon Pillar Packing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nippon Pillar Packing hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 195,34 JPY. Im letzten Jahr hatte Nippon Pillar Packing einen Gewinn von 89,74 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 60,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,51 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 14,66 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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