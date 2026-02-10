|
10.02.2026 06:31:29
Nippon Pillar Packing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nippon Pillar Packing lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Nippon Pillar Packing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 108,69 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 95,97 JPY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nippon Pillar Packing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,73 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.