Nippon Pillar Packing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Pillar Packing lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Nippon Pillar Packing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 108,69 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 95,97 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nippon Pillar Packing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,73 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at