NIPPON PRIMEX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NIPPON PRIMEX hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 27,48 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,22 Prozent auf 1,96 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at