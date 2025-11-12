Nippon RAD gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nippon RAD stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 998,7 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,04 Milliarden JPY ausgewiesen.

