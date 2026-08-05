Nippon RAD hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nippon RAD hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,83 Prozent auf 886,1 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 951,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at