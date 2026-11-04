Nippon RAD stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon RAD veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,79 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon RAD 4,19 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Nippon RAD im vergangenen Quartal 914,7 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon RAD 1,04 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at