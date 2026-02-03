Nippon RAD vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nippon RAD gab am 02.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,02 JPY, nach 5,10 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,12 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,02 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at