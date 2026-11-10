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10.11.2026 06:31:29
NIPPON RIETEC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NIPPON RIETEC hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 67,87 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIPPON RIETEC 41,68 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,46 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,47 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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