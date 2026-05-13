NIPPON RIETEC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NIPPON RIETEC hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 121,32 JPY gegenüber 125,26 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat NIPPON RIETEC im vergangenen Quartal 25,56 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIPPON RIETEC 24,77 Milliarden JPY umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 224,12 JPY gegenüber 191,24 JPY im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,83 Prozent auf 74,04 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 68,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at