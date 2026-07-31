NIPPON SANSO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NIPPON SANSO hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NIPPON SANSO ein EPS von 0,230 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2,27 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,18 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at