NIPPON SANSO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NIPPON SANSO hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

NIPPON SANSO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 USD je Aktie gewesen.

NIPPON SANSO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,950 USD gegenüber 0,750 USD im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 9,02 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte NIPPON SANSO 8,58 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at