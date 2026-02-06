NIPPON SANSO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NIPPON SANSO präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,25 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,15 Milliarden USD in den Büchern standen.

