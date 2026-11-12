Nippon Seiki gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nippon Seiki hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 34,07 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 52,89 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 88,00 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,02 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at