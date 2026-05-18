18.05.2026 06:31:29

Nippon Seiki mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nippon Seiki äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 28,04 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 65,47 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 93,53 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 88,60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 143,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 104,88 JPY je Aktie generiert.

Nippon Seiki hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 327,89 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 316,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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