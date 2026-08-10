Nippon Seiki: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Seiki hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26,40 JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Nippon Seiki hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at