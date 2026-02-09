Nippon Seiki veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Seiki hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 50,06 JPY. Im letzten Jahr hatte Nippon Seiki einen Gewinn von 27,63 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Nippon Seiki mit einem Umsatz von insgesamt 78,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at