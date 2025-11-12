Nippon Seiki: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Seiki lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Nippon Seiki hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 52,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,38 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,02 Milliarden JPY – ein Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Seiki 76,06 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

