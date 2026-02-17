Nippon Seiro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nippon Seiro hat am 16.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Nippon Seiro hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 23,97 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,35 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 35,33 JPY. Im Vorjahr waren 89,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Nippon Seiro im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 10,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,78 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 22,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at