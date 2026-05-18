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18.05.2026 06:31:29
Nippon Seiro: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Seiro hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,61 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Seiro ein EPS von 7,12 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 4,50 Milliarden JPY gegenüber 4,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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