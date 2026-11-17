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17.11.2026 06:31:28
Nippon Seiro: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Seiro gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 57,99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16,00 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 5,39 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,03 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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