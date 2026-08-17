Nippon Seiro stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Seiro stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 44,95 JPY, nach 6,36 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,45 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,08 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at