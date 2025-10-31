Nippon Seisen: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nippon Seisen gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,11 JPY. Im Vorjahresviertel waren 25,51 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,20 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 5,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at