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27.07.2026 06:31:29
Nippon Seisen: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Nippon Seisen hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,69 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Seisen ein EPS von 10,30 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nippon Seisen im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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