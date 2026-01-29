|
Nippon Seisen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Nippon Seisen hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,18 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Seisen 27,95 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Nippon Seisen mit einem Umsatz von insgesamt 12,18 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,56 Prozent gesteigert.
