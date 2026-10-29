Nippon Seisen verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Seisen gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,32 JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,11 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,04 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 11,20 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at