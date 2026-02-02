Nippon Sharyo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Sharyo hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 199,04 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 75,72 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,23 Prozent auf 25,26 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,32 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at