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27.04.2026 06:31:29
Nippon Sharyo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Sharyo präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 210,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 166,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nippon Sharyo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,15 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 25,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 808,18 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 444,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 99,97 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Nippon Sharyo 96,34 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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