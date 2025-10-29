Nippon Sharyo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Sharyo äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 307,19 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 165,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 23,33 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Sharyo 24,14 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

