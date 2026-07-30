Nippon Sharyo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Sharyo hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 184,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 91,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,23 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,65 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at