Nippon Sharyo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nippon Sharyo hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 196,60 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 307,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,31 Milliarden JPY – ein Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Sharyo 23,33 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at