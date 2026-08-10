Nippon Sheet Glass: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Sheet Glass präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,31 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Sheet Glass ein EPS von -7,020 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 246,34 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Sheet Glass 210,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at