Nippon Sheet Glass informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nippon Sheet Glass hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,43 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,36 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at