Nippon Sheet Glass stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Sheet Glass hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 112,06 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Sheet Glass -46,460 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 238,90 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nippon Sheet Glass einen Umsatz von 210,44 Milliarden JPY eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 44,51 JPY, nach -173,200 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Nippon Sheet Glass im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 879,46 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 840,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at