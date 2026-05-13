Nippon Sheet Glass vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nippon Sheet Glass hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nippon Sheet Glass mit einem Umsatz von insgesamt 1,52 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,27 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,300 USD beziffert, während im Vorjahr -1,140 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 5,84 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at