Nippon Sheet Glass veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Sheet Glass hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -12,26 JPY. Ein Jahr zuvor waren -73,560 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 219,81 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 207,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at