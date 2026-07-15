Nippon Shikizai informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nippon Shikizai hat am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 25,25 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Shikizai 24,19 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,98 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,52 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at