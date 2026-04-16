Nippon Shikizai mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nippon Shikizai hat am 13.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 57,69 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Shikizai 8,47 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 5,10 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Shikizai 4,28 Milliarden JPY umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 162,00 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 103,21 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 5,61 Prozent auf 17,63 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 16,64 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at