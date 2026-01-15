Nippon Shikizai: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nippon Shikizai lud am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 80,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -25,920 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,51 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,85 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at