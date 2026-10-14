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14.10.2026 06:31:29
Nippon Shikizai verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Shikizai äußerte sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 35,81 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nippon Shikizai ein Ergebnis je Aktie von -0,730 JPY vermeldet.
Nippon Shikizai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,64 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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