NIPPON SHINDO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NIPPON SHINDO hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 156,78 JPY. Im letzten Jahr hatte NIPPON SHINDO einen Gewinn von 118,78 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,83 Prozent auf 10,34 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at