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15.05.2026 06:31:29
NIPPON SHINDO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NIPPON SHINDO stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 334,93 JPY, nach 99,35 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,79 Milliarden JPY – ein Plus von 32,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIPPON SHINDO 6,65 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 347,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 451,37 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 30,15 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 26,12 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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