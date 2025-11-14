NIPPON SHINDO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NIPPON SHINDO lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 21,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 251,51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,48 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,73 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at