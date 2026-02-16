NIPPON SHINDO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NIPPON SHINDO gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 127,81 JPY. Im Vorjahresquartal waren 97,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat NIPPON SHINDO mit einem Umsatz von insgesamt 7,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at