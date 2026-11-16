|
16.11.2026 06:31:29
NIPPON SHINDO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NIPPON SHINDO hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 162,59 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIPPON SHINDO 21,33 JPY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat NIPPON SHINDO 10,83 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 60,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.