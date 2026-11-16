NIPPON SHINDO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NIPPON SHINDO hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 162,59 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIPPON SHINDO 21,33 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat NIPPON SHINDO 10,83 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 60,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at